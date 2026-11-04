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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)

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50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 1
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 2
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 3
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 1
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 2
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 3
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 180 руб. 
Начислим 611 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)
38 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), Ethernet, выход на наушники, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.73х0.13
Вес, кг.
23

Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)

50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), Ethernet, выход на наушники, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Описание
50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 38180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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