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Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

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Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
60
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Skyworth 60Q66H 60&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730203
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
60
Диагональ экрана, см
152
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, композитный (AV)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.46х0.88х0.12
Вес, кг.
16.1

Описание товара Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

Телевизор QLED Skyworth 60" 60Q66H Smart Eye Care Frameless в чёрном цвете с разрешением 3840?2160 обеспечивает яркое и чёткое 4K Ultra HD изображение на большом экране. Технология QLED+ гарантирует насыщенные цвета, а яркость 300 кд/м? и контрастность 1200: 1 дарят живую и комфортную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть телевизор с любого места в комнате без потери качества. Тип матрицы VA обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность для комфортного просмотра при любом освещении. Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant расширяет возможности Smart TV. Встроенный Wi-Fi (802. 11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5. 1 обеспечивают стабильное подключение к интернету и устройствам. Функции детского профиля и визуальной адаптации цветов делают просмотр безопасным и удобным для всей семьи. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T и DVB-T2 позволяет принимать эфирные каналы без дополнительных устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
60
Диагональ экрана, см
152
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, композитный (AV)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор QLED Skyworth 60" 60Q66H Smart Eye Care Frameless в чёрном цвете с разрешением 3840?2160 обеспечивает яркое и чёткое 4K Ultra HD изображение на большом экране. Технология QLED+ гарантирует насыщенные цвета, а яркость 300 кд/м? и контрастность 1200: 1 дарят живую и комфортную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть телевизор с любого места в комнате без потери качества. Тип матрицы VA обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность для комфортного просмотра при любом освещении. Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant расширяет возможности Smart TV. Встроенный Wi-Fi (802. 11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5. 1 обеспечивают стабильное подключение к интернету и устройствам. Функции детского профиля и визуальной адаптации цветов делают просмотр безопасным и удобным для всей семьи. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T и DVB-T2 позволяет принимать эфирные каналы без дополнительных устройств.
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