Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 60Q66H 60" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Телевизор QLED Skyworth 60" 60Q66H Smart Eye Care Frameless в чёрном цвете с разрешением 3840?2160 обеспечивает яркое и чёткое 4K Ultra HD изображение на большом экране. Технология QLED+ гарантирует насыщенные цвета, а яркость 300 кд/м? и контрастность 1200: 1 дарят живую и комфортную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют смотреть телевизор с любого места в комнате без потери качества. Тип матрицы VA обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность для комфортного просмотра при любом освещении. Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant расширяет возможности Smart TV. Встроенный Wi-Fi (802. 11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5. 1 обеспечивают стабильное подключение к интернету и устройствам. Функции детского профиля и визуальной адаптации цветов делают просмотр безопасным и удобным для всей семьи. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T и DVB-T2 позволяет принимать эфирные каналы без дополнительных устройств.
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