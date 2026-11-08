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Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black

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Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 1
Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 2
Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 3
Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 4
Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
50
  • Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 1
  • Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 2
  • Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 3
  • Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 4
  • Вертикальный пылесос (handstick) DREAME H15S, 400Вт, черный [hhr46b] - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 330 руб. 
Начислим 502 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black
31 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, ручка, док-станция, запасной фильтр, запасная роликовая щетка, чистящая щетка, чистящее средство, документация
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, подсветка зоны уборки, роботизированная рука, автоматическая очистка и сушка насадки
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х40х35
Вес, кг.
12

Описание товара Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black

Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — ваш надёжный помощник в борьбе с пылью и грязью. Чёрный цвет устройства гармонично впишется в любой интерьер. Сделайте уборку проще и эффективнее с Dreame Wet and Dry Vacuum H15S!

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, ручка, док-станция, запасной фильтр, запасная роликовая щетка, чистящая щетка, чистящее средство, документация
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, подсветка зоны уборки, роботизированная рука, автоматическая очистка и сушка насадки
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H15S — ваш надёжный помощник в борьбе с пылью и грязью. Чёрный цвет устройства гармонично впишется в любой интерьер. Сделайте уборку проще и эффективнее с Dreame Wet and Dry Vacuum H15S!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос Dreame H15S (hhr46b) Black – стоимость товара 31330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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