Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V15 Detect Absolute 494719-01 серебристый/оранжевый
Пылесос Dyson V15 Detect Absolute превращается в компактное ручное устройство, которое поможет очистить труднодоступные участки и салон автомобиля. Энергия аккумулятора рассчитана на 60-минутное использование модели. Индикаторы сообщат пользователю уровень заряда, состояние фильтра, выбранный режим, степень заполненности контейнера. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute предлагает выбор мощности для повышения эффективности работы. Лазерная технология распознает наличие пыли. Специальные насадки позволят убрать сор в щелях и под мебелью. Электрическая щетка справится с нейтрализацией загрязнений на любых поверхностях. Фильтрующий элемент удалит посторонние примеси из воздушного потока. Вместительный отсек незаменим для размещения сопутствующих принадлежностей.
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