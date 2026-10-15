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Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка

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Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 1
Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 2
Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 1
  • Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 2
  • Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752568
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sunrain, Ocean Of Tenderness, Deep Distance, Nightdust, New Age Of Earth, Blackouts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка

Треклист

  • Sunrain
  • Ocean Of Tenderness
  • Deep Distance
  • Nightdust
  • New Age Of Earth
  • Blackouts

Отзывы о товаре Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sunrain, Ocean Of Tenderness, Deep Distance, Nightdust, New Age Of Earth, Blackouts
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  • Sunrain
  • Ocean Of Tenderness
  • Deep Distance
  • Nightdust
  • New Age Of Earth
  • Blackouts
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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