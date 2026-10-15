Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752568
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sunrain, Ocean Of Tenderness, Deep Distance, Nightdust, New Age Of Earth, Blackouts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка
Треклист
- Sunrain
- Ocean Of Tenderness
- Deep Distance
- Nightdust
- New Age Of Earth
- Blackouts
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Бренд
Virgin Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ashra
Альбом (сингл)
New Age Of Earth
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sunrain, Ocean Of Tenderness, Deep Distance, Nightdust, New Age Of Earth, Blackouts
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Sunrain
- Ocean Of Tenderness
- Deep Distance
- Nightdust
- New Age Of Earth
- Blackouts
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ashra - New Age Of Earth (0805520241175) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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