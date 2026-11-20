Digital Emotion - Endless Galaxy (4640408791191) Виниловая Пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Digital Emotion
Альбом (сингл)
Endless Galaxy
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
В наличии
Код товара: 755113
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Загружаем...
3 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Broma 16
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Broma16
Barcode
4640408791191
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Digital Emotion
Альбом (сингл)
Endless Galaxy
Жанр
Диско
Трек-лист
Full Control; You’ll Be Mine; Moving To The Top; Attention; Arcade Serenade; Run Away; Galaxy; Supernova
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Digital Emotion - Endless Galaxy (4640408791191) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Endless Galaxy» — Digital Emotion. В издание вошли следующие композиции: Full Control; You’ll Be Mine; Moving To The Top; Attention; Arcade Serenade; Run Away; Galaxy; Supernova.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Broma 16
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Broma16
Barcode
4640408791191
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Digital Emotion
Альбом (сингл)
Endless Galaxy
Жанр
Диско
Трек-лист
Full Control; You’ll Be Mine; Moving To The Top; Attention; Arcade Serenade; Run Away; Galaxy; Supernova
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Виниловое издание «Endless Galaxy» — Digital Emotion. В издание вошли следующие композиции: Full Control; You’ll Be Mine; Moving To The Top; Attention; Arcade Serenade; Run Away; Galaxy; Supernova.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Digital Emotion - Endless Galaxy (4640408791191) Виниловая Пластинка – стоимость товара 3740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Digital Emotion - Endless Galaxy (4640408791191) Виниловая Пластинка