OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 151475
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Twin Peaks-Fire Walk With Me, The Pine Float - Twin Peaks: Fire Walk With Me-Soundtrack, Sycamore Trees, Don't Do Anything (I Wouldn't Do), A Real Indication, Questions In A World Of Blue, The Pink Room, The Black Dog Runs At Night, Best Friends, Moving Through Time, Montage From Twin Peaks: Girl Talk/Birds In Hell/Laura Palmer's Theme/Falling, The Voice Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Theme From Twin Peaks - Fire Walk With Me
|6:46
|A2
|The Pine Float
|4:04
|A3
|Sycamore Trees
|3:55
|A4
|Don't Do Anything (I Wouldn't Do)
|7:21
|A5
|A Real Indication
|5:38
|B1
|Questions In A World Of Blue
|4:54
|B2
|The Pink Room
|4:06
|B3
|The Black Dog Runs At Night
|1:49
|B4
|Best Friends
|2:17
|B5
|Moving Through Time
|6:45
|B6
|Montage From Twin Peaks (Girl Talk / Birds In Hell / Laura Palmer's Theme / Falling)
|5:30
|B7
|The Voice Of Love
|3:53
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Twin Peaks-Fire Walk With Me, The Pine Float - Twin Peaks: Fire Walk With Me-Soundtrack, Sycamore Trees, Don't Do Anything (I Wouldn't Do), A Real Indication, Questions In A World Of Blue, The Pink Room, The Black Dog Runs At Night, Best Friends, Moving Through Time, Montage From Twin Peaks: Girl Talk/Birds In Hell/Laura Palmer's Theme/Falling, The Voice Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Theme From Twin Peaks - Fire Walk With Me
|6:46
|A2
|The Pine Float
|4:04
|A3
|Sycamore Trees
|3:55
|A4
|Don't Do Anything (I Wouldn't Do)
|7:21
|A5
|A Real Indication
|5:38
|B1
|Questions In A World Of Blue
|4:54
|B2
|The Pink Room
|4:06
|B3
|The Black Dog Runs At Night
|1:49
|B4
|Best Friends
|2:17
|B5
|Moving Through Time
|6:45
|B6
|Montage From Twin Peaks (Girl Talk / Birds In Hell / Laura Palmer's Theme / Falling)
|5:30
|B7
|The Voice Of Love
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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