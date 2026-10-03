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OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка

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OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 1
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 2
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 3
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 4
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 5
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 6
OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BADALAMENTI, ANGELO
filter_none Товар входит в коллекцию BADALAMENTI, ANGELO

Коллекция BADALAMENTI, ANGELO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Twin Peaks-Fire Walk With Me, The Pine Float - Twin Peaks: Fire Walk With Me-Soundtrack, Sycamore Trees, Don't Do Anything (I Wouldn't Do), A Real Indication, Questions In A World Of Blue, The Pink Room, The Black Dog Runs At Night, Best Friends, Moving Through Time, Montage From Twin Peaks: Girl Talk/Birds In Hell/Laura Palmer's Theme/Falling, The Voice Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка

Track List

A1Theme From Twin Peaks - Fire Walk With Me6:46
A2The Pine Float4:04
A3Sycamore Trees3:55
A4Don't Do Anything (I Wouldn't Do)7:21
A5A Real Indication5:38
B1Questions In A World Of Blue4:54
B2The Pink Room4:06
B3The Black Dog Runs At Night1:49
B4Best Friends2:17
B5Moving Through Time6:45
B6Montage From Twin Peaks (Girl Talk / Birds In Hell / Laura Palmer's Theme / Falling)5:30
B7The Voice Of Love3:53



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940294]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Fire Walk With Me
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Twin Peaks-Fire Walk With Me, The Pine Float - Twin Peaks: Fire Walk With Me-Soundtrack, Sycamore Trees, Don't Do Anything (I Wouldn't Do), A Real Indication, Questions In A World Of Blue, The Pink Room, The Black Dog Runs At Night, Best Friends, Moving Through Time, Montage From Twin Peaks: Girl Talk/Birds In Hell/Laura Palmer's Theme/Falling, The Voice Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Theme From Twin Peaks - Fire Walk With Me6:46
A2The Pine Float4:04
A3Sycamore Trees3:55
A4Don't Do Anything (I Wouldn't Do)7:21
A5A Real Indication5:38
B1Questions In A World Of Blue4:54
B2The Pink Room4:06
B3The Black Dog Runs At Night1:49
B4Best Friends2:17
B5Moving Through Time6:45
B6Montage From Twin Peaks (Girl Talk / Birds In Hell / Laura Palmer's Theme / Falling)5:30
B7The Voice Of Love3:53


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Twin Peaks - Fire Walk With Me (0081227940294) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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