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Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка

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Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 1
Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 2
Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Gary Peacock
Альбом (сингл)
GARY PEACOCK: VOICE FROM THE PAST
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Gary Peacock
Альбом (сингл)
GARY PEACOCK: VOICE FROM THE PAST
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка

Track List

A1Voice From The Past11:00
A2Legends7:40
A3Moor4:58
B1Allegory9:35
B2Paradigm6:44
B3Ode For Tomten9:22

Отзывы о товаре Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Gary Peacock
Альбом (сингл)
GARY PEACOCK: VOICE FROM THE PAST
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Voice From The Past11:00
A2Legends7:40
A3Moor4:58
B1Allegory9:35
B2Paradigm6:44
B3Ode For Tomten9:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Peacock - Voice From The Past - Paradigm (0602547811202) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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