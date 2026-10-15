Akusmi - Terra Incognita (4251804187107) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Terra Incognita
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752566
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tonal Union
Barcode
[4251804187107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Terra Incognita
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Трек-лист
A Waking Dream, Anima, Club Subterranea, Drongo’s Flute, Rain Dance, Dawning Dus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Akusmi - Terra Incognita (4251804187107) виниловая пластинка
Треклист
- A Waking Dream
- Anima
- Club Subterranea
- Drongo’s Flute
- Rain Dance
- Dawning Dus
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Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tonal Union
Barcode
[4251804187107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Akusmi
Альбом (сингл)
Terra Incognita
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Трек-лист
A Waking Dream, Anima, Club Subterranea, Drongo’s Flute, Rain Dance, Dawning Dus
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- A Waking Dream
- Anima
- Club Subterranea
- Drongo’s Flute
- Rain Dance
- Dawning Dus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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