Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 718370
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Остановка, Автобус, Драка, Построение, Поиск, Напарники, 0бед И Сон, Муха, На Стройке, Боевые Действия, Самба, Добыча, Новая Встреча, Поиски Конспекта, Подготовка К Экзамену, Экзамен, Перед Экзаменом, ВЗ. Лида, Шурик И Лида, Пёс И Кот, Вб. Любовь, Титры, Рынок, Подготовка, На Помощь, Постой, Паровоз (Н.Ивановский, обработка А.Зацепина), Баю-Баюшки, Ограбление, Поединок, Ранение, Телефон-Автомат, Финал
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957). Оркестр под управлением Вадима Людвиковского Фонограммы из личного архива Александра Зацепина
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Остановка, Автобус, Драка, Построение, Поиск, Напарники, 0бед И Сон, Муха, На Стройке, Боевые Действия, Самба, Добыча, Новая Встреча, Поиски Конспекта, Подготовка К Экзамену, Экзамен, Перед Экзаменом, ВЗ. Лида, Шурик И Лида, Пёс И Кот, Вб. Любовь, Титры, Рынок, Подготовка, На Помощь, Постой, Паровоз (Н.Ивановский, обработка А.Зацепина), Баю-Баюшки, Ограбление, Поединок, Ранение, Телефон-Автомат, Финал
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957). Оркестр под управлением Вадима Людвиковского Фонограммы из личного архива Александра Зацепина
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Александр Зацепин - Операция "Ы" И Другие Приключения Шурика (Limited, Numbered) (4680068803476) виниловая пластинка