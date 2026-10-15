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ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка

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ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 1
ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 2
ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 3
ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Dancing Queen (V10)
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 1
  • ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 2
  • ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 3
  • ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752564
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Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polar Music
Barcode
[0602488209984]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Dancing Queen (V10)
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Dancing Queen, La Reina Del Baile
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка

Переиздание песни ABBA "Dancing Queen" на 10-дюймовом черном виниле и черном виниле с эффектом мерцания ограниченным тиражом в честь 50-летия трека. Ремастеринг на студии Abbey Road.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре ABBA - Dancing Queen (V10) (coloured) (0602488209984) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polar Music
Barcode
[0602488209984]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
Dancing Queen (V10)
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Dancing Queen, La Reina Del Baile
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание песни ABBA "Dancing Queen" на 10-дюймовом черном виниле и черном виниле с эффектом мерцания ограниченным тиражом в честь 50-летия трека. Ремастеринг на студии Abbey Road.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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