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Mick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка

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Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 1
Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 2
Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 3
Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 4
Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 5
Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Shes The Boss
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 1
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 2
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 3
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 4
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 5
  • Mick Jagger - She&#039;s The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402279
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Shes The Boss
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка

Track List

A1Lonely At The Top3:45
A21/2 A Loaf4:58
A3Running Out Of Luck4:15
A4Turn The Girl Loose3:52
A5Hard Woman4:23
B1Just Another Night5:13
B2Lucky In Love6:13
B3Secrets5:01
B4She's The Boss5:14

Отзывы о товаре Mick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Shes The Boss
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Lonely At The Top3:45
A21/2 A Loaf4:58
A3Running Out Of Luck4:15
A4Turn The Girl Loose3:52
A5Hard Woman4:23
B1Just Another Night5:13
B2Lucky In Love6:13
B3Secrets5:01
B4She's The Boss5:14
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Отзывы


Mick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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