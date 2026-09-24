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Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка

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Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chocolate
Альбом (сингл)
Every 1S A Winner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732554529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chocolate
Альбом (сингл)
Every 1S A Winner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Every 1's A Winner, Confetti Day, Love Is The Answer One More Time, Sometimes It Hurts To Be A Friend, So You Win Again, Stay With Me, Runaway Girl, I'm Going To Make You Feel Like A Woman, Put Your Love In Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Every 1's A Winner, Confetti Day, Love Is The Answer One More Time, Sometimes It Hurts To Be A Friend, So You Win Again, Stay With Me, Runaway Girl, I'm Going To Make You Feel Like A Woman, Put Your Love In Me

Отзывы о товаре Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732554529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chocolate
Альбом (сингл)
Every 1S A Winner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Every 1's A Winner, Confetti Day, Love Is The Answer One More Time, Sometimes It Hurts To Be A Friend, So You Win Again, Stay With Me, Runaway Girl, I'm Going To Make You Feel Like A Woman, Put Your Love In Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Every 1's A Winner, Confetti Day, Love Is The Answer One More Time, Sometimes It Hurts To Be A Friend, So You Win Again, Stay With Me, Runaway Girl, I'm Going To Make You Feel Like A Woman, Put Your Love In Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая пластинка - по цене 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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