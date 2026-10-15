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Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка

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Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка - фото 1
Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Sick Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка - фото 1
  • Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752561
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Italian Records
Barcode
[4251804120050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Sick Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Going Underground, Japanese Girls, Shock Antistatico, Pordenone UFO Attack, Tij-U-Wan, Oil Tubes, Nightmare Telegraph, Walkytalkin', Now I Want To Kill You (Joe Takes The Machine-Gun)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка

Треклист

  • Going Underground
  • Japanese Girls
  • Shock Antistatico
  • Pordenone UFO Attack
  • Tij-U-Wan
  • Oil Tubes
  • Nightmare Telegraph
  • Walkytalkin'
  • Now I Want To Kill You (Joe Takes The Machine-Gun)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Gaznevada - Sick Soundtrack (4251804120050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Italian Records
Barcode
[4251804120050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Sick Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Going Underground, Japanese Girls, Shock Antistatico, Pordenone UFO Attack, Tij-U-Wan, Oil Tubes, Nightmare Telegraph, Walkytalkin', Now I Want To Kill You (Joe Takes The Machine-Gun)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  • Going Underground
  • Japanese Girls
  • Shock Antistatico
  • Pordenone UFO Attack
  • Tij-U-Wan
  • Oil Tubes
  • Nightmare Telegraph
  • Walkytalkin'
  • Now I Want To Kill You (Joe Takes The Machine-Gun)


Теги товара: Кинематограф
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