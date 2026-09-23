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Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Masters
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734620
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Masters
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ella Fitzgerald – Love Me or Leave Me, Peggy Lee – Black Coffee, Julie London – Cry Me A River, Sarah Vaughan – Stormy Weather, Lena Horne – Everytime We Say Goodbye, Miles Davis – ‘Round Midnight, Nina Simone – I Got It Bad (And That Ain’t Good), Louis Armstrong – Your Cheating Heart, Dinah Washington – Perdido, Helen Merrill – Blue Gardenia, Annie Ross – Manhattan, Mel Torm? – Mountain Greenery, John Coltrane – Naima
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ella Fitzgerald – Love Me or Leave Me, Peggy Lee – Black Coffee, Julie London – Cry Me A River, Sarah Vaughan – Stormy Weather, Lena Horne – Everytime We Say Goodbye, Miles Davis – ‘Round Midnight, Nina Simone – I Got It Bad (And That Ain’t Good), Louis Armstrong – Your Cheating Heart, Dinah Washington – Perdido, Helen Merrill – Blue Gardenia, Annie Ross – Manhattan, Mel Torm? – Mountain Greenery, John Coltrane – Naima



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Masters
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ella Fitzgerald – Love Me or Leave Me, Peggy Lee – Black Coffee, Julie London – Cry Me A River, Sarah Vaughan – Stormy Weather, Lena Horne – Everytime We Say Goodbye, Miles Davis – ‘Round Midnight, Nina Simone – I Got It Bad (And That Ain’t Good), Louis Armstrong – Your Cheating Heart, Dinah Washington – Perdido, Helen Merrill – Blue Gardenia, Annie Ross – Manhattan, Mel Torm? – Mountain Greenery, John Coltrane – Naima
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ella Fitzgerald – Love Me or Leave Me, Peggy Lee – Black Coffee, Julie London – Cry Me A River, Sarah Vaughan – Stormy Weather, Lena Horne – Everytime We Say Goodbye, Miles Davis – ‘Round Midnight, Nina Simone – I Got It Bad (And That Ain’t Good), Louis Armstrong – Your Cheating Heart, Dinah Washington – Perdido, Helen Merrill – Blue Gardenia, Annie Ross – Manhattan, Mel Torm? – Mountain Greenery, John Coltrane – Naima


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Masters (Lucky Dip Marble) (5712192004753) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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