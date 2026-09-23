Top.Mail.Ru
Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 1
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 2
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 3
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 4
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 1
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 2
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 3
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 4
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Трек-лист
Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Трек-лист
Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...