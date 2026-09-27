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Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка

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Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 1
Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 2
Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 3
Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado, Plays
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 1
  • Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 2
  • Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 3
  • Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636424
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado, Plays
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка

The Composer Of Desafinado, Plays - дебютный альбом Antonio Carlos Jobim, выпущенный в 1963 году. На нем содержатся инструментальные версии практически всех самых известных работ музыканта. В 2001 году пластинка была включена в Зал славы Латинской Грэмми. Antonio Carlos Jobim - бразильский гитарист, пианист, вокалист, композитор. В своем творчестве он сочетал элементы джаза и традиционную бразильскую музыку. Музыкант является одним из отцов музыкального стиля босса-нова.

Отзывы о товаре Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Antonio Carlos Jobim
Альбом (сингл)
The Composer Of Desafinado, Plays
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Composer Of Desafinado, Plays - дебютный альбом Antonio Carlos Jobim, выпущенный в 1963 году. На нем содержатся инструментальные версии практически всех самых известных работ музыканта. В 2001 году пластинка была включена в Зал славы Латинской Грэмми. Antonio Carlos Jobim - бразильский гитарист, пианист, вокалист, композитор. В своем творчестве он сочетал элементы джаза и традиционную бразильскую музыку. Музыкант является одним из отцов музыкального стиля босса-нова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Antonio Carlos Jobim - Composer of Desafinado (9003829978230) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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