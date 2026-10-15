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Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка

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Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 1
Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 2
Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Galliano
Альбом (сингл)
Halfway Somewhere
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 1
  • Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 2
  • Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752560
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Характеристики

Бренд
Brownswood Recordings
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood Recordings
Barcode
[5060180326647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Galliano
Альбом (сингл)
Halfway Somewhere
Трек-лист
Brownswood Rockers / Golden Shovel (Somebody Else's Idea), Dancin' Your Own Time, Limebike Getaway, General Rubbish vs The Sportswear Mystics, Tottenham, Crow Foot Hustling, Numbers Click, Circles Going Round The Sun, Golden Shovel 2 (Somebody Else's Idea), Jazz, Halfway Somewhere, Of Peace, Move As One..., In The Breaks, 57th Min / Power and Glory, Kingsland Road, Cabin Fever Dub, Euston Warehouse, Pleasure, Joy ; Happiness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка

Треклист

  • Brownswood Rockers / Golden Shovel (Somebody Else's Idea)
  • Dancin' Your Own Time
  • Limebike Getaway
  • General Rubbish vs The Sportswear Mystics
  • Tottenham
  • Crow Foot Hustling
  • Numbers Click
  • Circles Going Round The Sun
  • Golden Shovel 2 (Somebody Else's Idea)
  • Jazz
  • Halfway Somewhere
  • Of Peace
  • Move As One...
  • In The Breaks
  • 57th Min / Power and Glory
  • Kingsland Road
  • Cabin Fever Dub
  • Euston Warehouse
  • Pleasure, Joy ; Happiness

Отзывы о товаре Galliano - Halfway Somewhere (5060180326647) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Brownswood Recordings
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood Recordings
Barcode
[5060180326647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Galliano
Альбом (сингл)
Halfway Somewhere
Трек-лист
Brownswood Rockers / Golden Shovel (Somebody Else's Idea), Dancin' Your Own Time, Limebike Getaway, General Rubbish vs The Sportswear Mystics, Tottenham, Crow Foot Hustling, Numbers Click, Circles Going Round The Sun, Golden Shovel 2 (Somebody Else's Idea), Jazz, Halfway Somewhere, Of Peace, Move As One..., In The Breaks, 57th Min / Power and Glory, Kingsland Road, Cabin Fever Dub, Euston Warehouse, Pleasure, Joy ; Happiness
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  • Brownswood Rockers / Golden Shovel (Somebody Else's Idea)
  • Dancin' Your Own Time
  • Limebike Getaway
  • General Rubbish vs The Sportswear Mystics
  • Tottenham
  • Crow Foot Hustling
  • Numbers Click
  • Circles Going Round The Sun
  • Golden Shovel 2 (Somebody Else's Idea)
  • Jazz
  • Halfway Somewhere
  • Of Peace
  • Move As One...
  • In The Breaks
  • 57th Min / Power and Glory
  • Kingsland Road
  • Cabin Fever Dub
  • Euston Warehouse
  • Pleasure, Joy ; Happiness
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Отзывы


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