Buddy Guy - Bring 'Em In (8719262005006) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Bring 'Em In
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 636360
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262005006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Bring 'Em In
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Now You're Gone, Ninety Nine And One Half, What Kind Of Woman Is This?, Somebody's Sleeping In My Bed, I Put A Spell On You, On A Saturday Night, Ain't No Sunshine, I've Got Dreams To Remember, Lay Lady Lay, Cheaper To Keep Her / Blues In The Night, Cut You Loose, The Price You Gotta Pay, Do Your Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - Bring 'Em In (8719262005006) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 2005 года блюзмена Бадди Гая. В записи альбома принимали участие известные музыканты Карлос Сантана, Кит Ричардс, Трэйси Чэпмэн и Джон Майер. Впервые издается на виниле. Включает 4-страничную вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262005006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Bring 'Em In
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Now You're Gone, Ninety Nine And One Half, What Kind Of Woman Is This?, Somebody's Sleeping In My Bed, I Put A Spell On You, On A Saturday Night, Ain't No Sunshine, I've Got Dreams To Remember, Lay Lady Lay, Cheaper To Keep Her / Blues In The Night, Cut You Loose, The Price You Gotta Pay, Do Your Thing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание студийного альбома 2005 года блюзмена Бадди Гая. В записи альбома принимали участие известные музыканты Карлос Сантана, Кит Ричардс, Трэйси Чэпмэн и Джон Майер. Впервые издается на виниле. Включает 4-страничную вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddy Guy - Bring 'Em In (8719262005006) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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