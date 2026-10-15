Top.Mail.Ru
Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 1
Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 2
Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future Palace
Альбом (сингл)
Resurgence
Жанр
Зарубежный метал, Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 1
  • Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 2
  • Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584256511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future Palace
Альбом (сингл)
Resurgence
Жанр
Зарубежный метал, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deep Blue, Resurge, Supernova, Disintegrate, The Shades, Nixy, Thorns, Ebb and Flow, Nightfall, Symphony of the Clouds, Tidal Waves, Cyclone
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка

Future Palace возвращаются со своим новым альбомом Resurgence, мощным исследованием изоляции, внутреннего конфликта и борьбы за перестройку себя. Смешивая интенсивность пост-хардкора с кинематографической электроникой, парящими мелодиями и сокрушительными брейкдаунами, берлинское трио глубоко погружается в темы депрессии, сомнений и эмоциональной трансформации. От удушающей глубины “Deep Blue” до взрывной интенсивности “Supernova” и заглавного трека, посвященного возрождению, Resurgence отражает хрупкий момент, когда отчаяние медленно превращается в силу. Доступен в виде стандартного компакт-диска Digisleeve, уникального изд



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Century Media
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584256511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Future Palace
Альбом (сингл)
Resurgence
Жанр
Зарубежный метал, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deep Blue, Resurge, Supernova, Disintegrate, The Shades, Nixy, Thorns, Ebb and Flow, Nightfall, Symphony of the Clouds, Tidal Waves, Cyclone
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Future Palace возвращаются со своим новым альбомом Resurgence, мощным исследованием изоляции, внутреннего конфликта и борьбы за перестройку себя. Смешивая интенсивность пост-хардкора с кинематографической электроникой, парящими мелодиями и сокрушительными брейкдаунами, берлинское трио глубоко погружается в темы депрессии, сомнений и эмоциональной трансформации. От удушающей глубины “Deep Blue” до взрывной интенсивности “Supernova” и заглавного трека, посвященного возрождению, Resurgence отражает хрупкий момент, когда отчаяние медленно превращается в силу. Доступен в виде стандартного компакт-диска Digisleeve, уникального изд


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...