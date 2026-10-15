Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Future Palace - Resurgence (coloured) (0199584256511) виниловая пластинка
Future Palace возвращаются со своим новым альбомом Resurgence, мощным исследованием изоляции, внутреннего конфликта и борьбы за перестройку себя. Смешивая интенсивность пост-хардкора с кинематографической электроникой, парящими мелодиями и сокрушительными брейкдаунами, берлинское трио глубоко погружается в темы депрессии, сомнений и эмоциональной трансформации. От удушающей глубины “Deep Blue” до взрывной интенсивности “Supernova” и заглавного трека, посвященного возрождению, Resurgence отражает хрупкий момент, когда отчаяние медленно превращается в силу. Доступен в виде стандартного компакт-диска Digisleeve, уникального изд
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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