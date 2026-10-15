Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние, 752196
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%4 240 руб. 4 370 руб.
В наличии
Код товара: 752196
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4 240 руб. -3%
4 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
30.4x20.9x16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.3
Описание товара Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости
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Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
30.4x20.9x16.5 см
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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