Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
В наличии
Код товара: 693009
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4 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
360x 195x 225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х20
Вес, кг.
2
Описание товара Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO
Функциональный тостер в оригинальном зеленом винтажном оформлении. Рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков хлеба. Равномерный нагрев обеспечивает система автоматического центрирования. Доступны 6 режимов подрумянивания, быстрая разморозка и подогрев. Для мгновенной остановки цикла предусмотрена кнопка отмены.
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Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
360x 195x 225 мм
Страна производитель
Китай
Функциональный тостер в оригинальном зеленом винтажном оформлении. Рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков хлеба. Равномерный нагрев обеспечивает система автоматического центрирования. Доступны 6 режимов подрумянивания, быстрая разморозка и подогрев. Для мгновенной остановки цикла предусмотрена кнопка отмены.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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