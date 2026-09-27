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Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO купить с доставкой в Москве
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Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO

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Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 1
Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 2
Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 3
Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
  • Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 1
  • Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 2
  • Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 3
  • Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 
Начислим 423 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO
4 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
360x 195x 225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х20
Вес, кг.
2

Описание товара Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO

Функциональный тостер в оригинальном зеленом винтажном оформлении. Рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков хлеба. Равномерный нагрев обеспечивает система автоматического центрирования. Доступны 6 режимов подрумянивания, быстрая разморозка и подогрев. Для мгновенной остановки цикла предусмотрена кнопка отмены.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
360x 195x 225 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональный тостер в оригинальном зеленом винтажном оформлении. Рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков хлеба. Равномерный нагрев обеспечивает система автоматического центрирования. Доступны 6 режимов подрумянивания, быстрая разморозка и подогрев. Для мгновенной остановки цикла предусмотрена кнопка отмены.


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Leonord LE-1906/1 RETRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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