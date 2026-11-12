Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
130
Описание товара Наушники OnePlus Nord Buds 3r E517A Black
Практичные и стильные полностью беспроводные наушники в строгом черном цвете созданы для тех, кто ценит надежность и простоту. Матовая поверхность корпуса устойчива к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин, сохраняя аккуратный вид. Наушники уверенно фиксируются в ушах, позволяя комфортно передвигаться по городу или заниматься в спортзале. Они обеспечивают приятный, насыщенный звук для повседневных задач, будь то просмотр видео, игры на смартфоне или звонки.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
54
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Практичные и стильные полностью беспроводные наушники в строгом черном цвете созданы для тех, кто ценит надежность и простоту. Матовая поверхность корпуса устойчива к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин, сохраняя аккуратный вид. Наушники уверенно фиксируются в ушах, позволяя комфортно передвигаться по городу или заниматься в спортзале. Они обеспечивают приятный, насыщенный звук для повседневных задач, будь то просмотр видео, игры на смартфоне или звонки.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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