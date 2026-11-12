Наушники Realme Buds Air 8 Gold
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Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Gold
Беспроводные внутриканальные наушники TWS с микрофоном, поддержкой Bluetooth 5.4 и аудиокодеками SBC, AAC, LHDC. Максимальное время работы от одного заряда составляет до 14 часов, а с зарядным кейсом - до 58 часов. Наушники защищены по стандарту IP55, обеспечивая устойчивость к пыли и влаге. Модель выделяется длительным временем автономной работы и наличием активного шумоподавления, а также поддержкой режима прозрачности. Сенсорное управление позволяет быстро переключаться между режимами и активировать голосового помощника. Легкая конструкция и силиконовые амбушюры обеспечивают комфортную посадку внутри уха. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, а светодиодная индикация помогает отслеживать уровень заряда. Управление и дополнительные функции доступны через фирменное приложение Realme Link. Модель отличается поддержкой современного Bluetooth 5.4 и аудиокодека LHDC для высококачественной передачи звука. Три микрофона на каждый наушник обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и взаимодействия с ассистентом.
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