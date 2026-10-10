Акустическая система Samsung HW-LS51H/PY
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб.
В наличии
Код товара: 751263
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
36х28х17
Вес, кг.
3.6
Описание товара Акустическая система Samsung HW-LS51H/PY
Компактная интерьерная аудиосистема серии «Music Studio 5» формата 2.0 в белом цвете. Согласно описанию Samsung, прибор создан с философией баланса и плавных изгибов для незаметной интеграции в жилое пространство. Встроенный волновод равномерно распределяет звук, расширяя зону комфортного прослушивания. Модель снабжена виртуальным Dolby Atmos, интеллектуальным адаптивным звуком под тип контента и активным усилителем голоса (AVA), выделяющим речь на фоне комнатного шума. Коммутация — Wi-Fi и Bluetooth 6.0.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Компактная интерьерная аудиосистема серии «Music Studio 5» формата 2.0 в белом цвете. Согласно описанию Samsung, прибор создан с философией баланса и плавных изгибов для незаметной интеграции в жилое пространство. Встроенный волновод равномерно распределяет звук, расширяя зону комфортного прослушивания. Модель снабжена виртуальным Dolby Atmos, интеллектуальным адаптивным звуком под тип контента и активным усилителем голоса (AVA), выделяющим речь на фоне комнатного шума. Коммутация — Wi-Fi и Bluetooth 6.0.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-LS51H/PY - по цене 18720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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