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Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY

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Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 1
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 2
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 3
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 4
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 5
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 6
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 7
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 8
Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 1
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 2
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 3
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 4
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 5
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 6
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 7
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 8
  • Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 990 руб. 
Начислим 1456 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY
90 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.31х0.43х0.3
Вес, кг.
23.8

Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY

Флагманский саундбар Q-серии, предлагающий «Настоящий 11.1.4-канальный объемный звук» и беспроводной Dolby Atmos®. Набор включает 23 динамика, в том числе тыловую беспроводную акустику с излучателями вверх. Ключевые фишки производителя — «Интеллектуальный контроль баса» компактного сабвуфера и функция «Персональный тыловой звук», отключающая центральную панель. Система оснащена автовыравниванием громкости, «Интеллектуальным адаптивным звуком» и поддерживает сквозной пропуск 4K видео 120 Гц и HDR10+ через порты HDMI eARC 2.1.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Флагманский саундбар Q-серии, предлагающий «Настоящий 11.1.4-канальный объемный звук» и беспроводной Dolby Atmos®. Набор включает 23 динамика, в том числе тыловую беспроводную акустику с излучателями вверх. Ключевые фишки производителя — «Интеллектуальный контроль баса» компактного сабвуфера и функция «Персональный тыловой звук», отключающая центральную панель. Система оснащена автовыравниванием громкости, «Интеллектуальным адаптивным звуком» и поддерживает сквозной пропуск 4K видео 120 Гц и HDR10+ через порты HDMI eARC 2.1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-Q990H/PY - стоимость товара 90990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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