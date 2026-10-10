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Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU

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Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 940 руб. 
Начислим 512 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751271
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU
31 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
80х43х43
Вес, кг.
21.8

Описание товара Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU

Мощная двухканальная аудиосистема Sound Tower MX-ST50F, созданная для масштабных вечеринок. Официальный сайт выделяет высокую выходную мощность 240 Вт (90 Вт от аккумулятора) и встроенную батарею с автономностью до 18 часов. Устройство оснащено 2 вуферами и 2 твитерами со специальными волноводами, а также 3 режимами баса. Ключевые опции производителя: влагозащита IPX4, динамическая подсветка Party Lights+, система перемещения Grip & Roll (колеса и телескопическая ручка), функция Auracast для объединения до 10 колонок и два раздельных входа для караоке-микрофона или гитары.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Мощная двухканальная аудиосистема Sound Tower MX-ST50F, созданная для масштабных вечеринок. Официальный сайт выделяет высокую выходную мощность 240 Вт (90 Вт от аккумулятора) и встроенную батарею с автономностью до 18 часов. Устройство оснащено 2 вуферами и 2 твитерами со специальными волноводами, а также 3 режимами баса. Ключевые опции производителя: влагозащита IPX4, динамическая подсветка Party Lights+, система перемещения Grip & Roll (колеса и телескопическая ручка), функция Auracast для объединения до 10 колонок и два раздельных входа для караоке-микрофона или гитары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung MX-ST50F/RU - по цене 31940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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