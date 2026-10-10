Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 570 руб.
В наличии
Код товара: 751268
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65 570 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.2х0.42х0.3
Вес, кг.
20
Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY
Продвинутая 9.1.4-канальная система Q-серии, обеспечивающая беспроводную передачу трехмерного звука Dolby Atmos® и DTS:X. Заводское описание подчеркивает синергию с ТВ через обновленную технологию «Samsung Q-Symphony», объединяющую до 5 аудиоустройств бренда. В комплекте идут беспроводные тыловые колонки и мощный сабвуфер. Модель использует лазерную калибровку «SpaceFit Sound Pro» для адаптации волн под конфигурацию комнаты, игровой пресет «Game Pro» и глубокую интеграцию с голосовыми помощниками через SmartThings.
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Продвинутая 9.1.4-канальная система Q-серии, обеспечивающая беспроводную передачу трехмерного звука Dolby Atmos® и DTS:X. Заводское описание подчеркивает синергию с ТВ через обновленную технологию «Samsung Q-Symphony», объединяющую до 5 аудиоустройств бренда. В комплекте идут беспроводные тыловые колонки и мощный сабвуфер. Модель использует лазерную калибровку «SpaceFit Sound Pro» для адаптации волн под конфигурацию комнаты, игровой пресет «Game Pro» и глубокую интеграцию с голосовыми помощниками через SmartThings.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 65570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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