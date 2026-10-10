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Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY

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Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 1
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 2
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 3
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 4
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 5
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 6
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 7
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 8
Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 1
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 2
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 3
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 4
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 5
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 6
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 7
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 8
  • Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 570 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY
65 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.2х0.42х0.3
Вес, кг.
20

Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY

Продвинутая 9.1.4-канальная система Q-серии, обеспечивающая беспроводную передачу трехмерного звука Dolby Atmos® и DTS:X. Заводское описание подчеркивает синергию с ТВ через обновленную технологию «Samsung Q-Symphony», объединяющую до 5 аудиоустройств бренда. В комплекте идут беспроводные тыловые колонки и мощный сабвуфер. Модель использует лазерную калибровку «SpaceFit Sound Pro» для адаптации волн под конфигурацию комнаты, игровой пресет «Game Pro» и глубокую интеграцию с голосовыми помощниками через SmartThings.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Продвинутая 9.1.4-канальная система Q-серии, обеспечивающая беспроводную передачу трехмерного звука Dolby Atmos® и DTS:X. Заводское описание подчеркивает синергию с ТВ через обновленную технологию «Samsung Q-Symphony», объединяющую до 5 аудиоустройств бренда. В комплекте идут беспроводные тыловые колонки и мощный сабвуфер. Модель использует лазерную калибровку «SpaceFit Sound Pro» для адаптации волн под конфигурацию комнаты, игровой пресет «Game Pro» и глубокую интеграцию с голосовыми помощниками через SmartThings.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-Q930H/PY - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 65570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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