Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 440 руб.
В наличии
Код товара: 751267
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47 440 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.2х0.41х0.3
Вес, кг.
15.3
Описание товара Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY
Высокотехнологичный саундбар премиум-класса в формате 5.1.2 каналов, созданный для полного погружения без загромождения интерьера. Официальный релиз выделяет 11 встроенных динамиков, включая акустические лучи для вертикального звукового поля Dolby Atmos. Сабвуфер оснащен системой ИИ-анализа «AI Dynamic Bass Control» для устранения вибрационных искажений. Присутствует режим «Q-Symphony» для работы в едином ритме с динамиками ТВ Samsung, активный усилитель речи (AVA Pro) и поддержка трансляции контента по AirPlay.
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Курьерская доставка в Москве
Высокотехнологичный саундбар премиум-класса в формате 5.1.2 каналов, созданный для полного погружения без загромождения интерьера. Официальный релиз выделяет 11 встроенных динамиков, включая акустические лучи для вертикального звукового поля Dolby Atmos. Сабвуфер оснащен системой ИИ-анализа «AI Dynamic Bass Control» для устранения вибрационных искажений. Присутствует режим «Q-Symphony» для работы в едином ритме с динамиками ТВ Samsung, активный усилитель речи (AVA Pro) и поддержка трансляции контента по AirPlay.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Samsung HW-Q800H/PY - по цене 47440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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