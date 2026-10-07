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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Вес, кг.
11.29

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый

Микроволновая печь Haier HMB-MM207WA выглядит сдержанно и опрятно: корпус белого цвета, фронтальная панель с поворотными регуляторами и навесная дверца с удобной ручкой. Петли расположены слева, для естественного открывания правой рукой. Габаритные размеры 25,9?44?35,6 см позволяют поставить прибор на рабочей поверхности или на полке. В основе работы — микроволновый нагрев. Мощность микроволн 700 Вт и пять уровней интенсивности пригодятся для разогрева порций разного объема. Камера на 20 литров вмещает повседневную посуду, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см помогает прогревать содержимое равномерно. Галогенная подсветка дает четкий обзор, механический таймер отсчитывает заданное время. Для заготовок из морозилки предусмотрена автоматическая разморозка: доступны две программы, которые избавляют от подбора параметров вручную. Когда нужно больше контроля, можно выбрать размораживание по весу или задать интервал по времени. Такой подход удобен для хлеба, овощных смесей или порционных кусков мяса, когда важна деликатность обработки. Модель отдельностоящая — не требует встройки. Подключение рассчитано на 1050 Вт при напряжении 220-240 В и частоте 50/60 Гц, так что прибор стабильно работает в бытовой сети. Вес 10,24 кг облегчает перестановку, а 11,29 кг в упаковке удобно учитывать при доставке. Лаконичная панель управления и простые действия по уходу экономят время каждый день. Ключевые преимущества Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на кухне с ограниченной площадью. Механические поворотные переключатели означают наглядное и быстрое управление без лишних кнопок. Автоматическая разморозка: две программы подбирают параметры без ручных расчетов. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Микроволновая печь Haier HMB-MM207WA выглядит сдержанно и опрятно: корпус белого цвета, фронтальная панель с поворотными регуляторами и навесная дверца с удобной ручкой. Петли расположены слева, для естественного открывания правой рукой. Габаритные размеры 25,9?44?35,6 см позволяют поставить прибор на рабочей поверхности или на полке. В основе работы — микроволновый нагрев. Мощность микроволн 700 Вт и пять уровней интенсивности пригодятся для разогрева порций разного объема. Камера на 20 литров вмещает повседневную посуду, а вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см помогает прогревать содержимое равномерно. Галогенная подсветка дает четкий обзор, механический таймер отсчитывает заданное время. Для заготовок из морозилки предусмотрена автоматическая разморозка: доступны две программы, которые избавляют от подбора параметров вручную. Когда нужно больше контроля, можно выбрать размораживание по весу или задать интервал по времени. Такой подход удобен для хлеба, овощных смесей или порционных кусков мяса, когда важна деликатность обработки. Модель отдельностоящая — не требует встройки. Подключение рассчитано на 1050 Вт при напряжении 220-240 В и частоте 50/60 Гц, так что прибор стабильно работает в бытовой сети. Вес 10,24 кг облегчает перестановку, а 11,29 кг в упаковке удобно учитывать при доставке. Лаконичная панель управления и простые действия по уходу экономят время каждый день. Ключевые преимущества Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на кухне с ограниченной площадью. Механические поворотные переключатели означают наглядное и быстрое управление без лишних кнопок. Автоматическая разморозка: две программы подбирают параметры без ручных расчетов. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый - по цене 5580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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