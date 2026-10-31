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Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная
5 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х32
Вес, кг.
11.85

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная

Ультрасовременная микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M порадует своим внешним видом любого потребителя. Эта невероятно мощная (700 Вт) и функциональная печь объемом 20 л будет отлично смотреться во многих дизайнерских кухонных решениях.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрасовременная микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M порадует своим внешним видом любого потребителя. Эта невероятно мощная (700 Вт) и функциональная печь объемом 20 л будет отлично смотреться во многих дизайнерских кухонных решениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная - стоимость товара 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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