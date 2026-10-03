Top.Mail.Ru
Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 1
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 2
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 3
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 4
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 5
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 6
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 7
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 8
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 9
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 10
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 11
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 12
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 13
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 14
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 15
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 16
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 17
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 18
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 19
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 20
Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 1
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 2
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 3
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 4
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 5
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 6
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 7
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 8
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 9
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 10
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 11
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 12
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 13
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 14
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 15
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 16
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 17
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 18
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 19
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 20
  • Телевизор LG OLED 55&quot; 4K OLED55G6RLA.ARU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 670 руб. 
В наличии
Код товара: 750743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU
170 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
27

Описание товара Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU

LG OLED55G6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG OLED55G6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...