Телевизор TCL 85C6K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 85C6K 85" QD-Mini LED Frameless 4K Ultra HD черный
Черный телевизор TCL 85C6K с рамкой толщиной 5.7 мм создан в расчете на пользователей, которые ценят качество звука и точность цветопередачи. Ультратонкий корпус делает 85-дюймовый экран доминирующим элементом в вашей гостиной. Качество картинки обеспечивается за счет технологии QD-Mini LED с 420 зонами локального затемнения и поддержкой HDR 10+. При гейминге, просмотре экшн-фильмов и спортивных соревнований частота обновления 144 Гц и игровой ускоритель VRR с поддержкой режимов 2K 288 Гц и 4K 144 Гц предотвращают торможение и разрывы. Сочетание технологии HVA и матового покрытия экрана предотвращает появление бликов и позволяет сохранить яркость картинки. Процессор AiPQ Pro с нейросетевыми алгоритмами в реальном времени анализирует и оптимизирует каждый пиксель, автоматически усиливает контраст, цветовую насыщенность и резкость в зависимости от типа контента. Технология FreeSync Premium Pro используется для синхронизации частоты обновления с показателем FPS в играх для уменьшения задержки ввода. Телевизор TCL 85C6K оборудован аудиосистемой класса Hi-Fi ONKYO 2.1 с сабвуфером, которая обеспечивает убедительное и естественное звучание. Технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X создают эффект присутствия.
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