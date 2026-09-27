Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
В наличии
Код товара: 750549
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB
Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 130 руб.2783 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U631A-B
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМонитор AOC 27” 27G42E
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)
-
В наличииЦена 11 970 руб. 13 260 руб.2993 руб. в СплитМонитор Philips 22" VA 222V8LA(00/01)
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитМонитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 650 руб.3663 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 24" БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС RE24AVB