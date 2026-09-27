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Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка

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Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 1
Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 2
Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 1
  • Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 2
  • Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Чёрный мотылёк, Музыка железных машин, Последний марш мира, Родина электричества, День гнева, Незнайка на войне, Звездопад, Бесконечный праздник
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка

Треклист

  1. Чёрный мотылёк
  2. Музыка железных машин
  3. Последний марш мира
  4. Родина электричества
  5. День гнева
  6. Незнайка на войне
  7. Звездопад
  8. Бесконечный праздник

Отзывы о товаре Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Чёрный мотылёк, Музыка железных машин, Последний марш мира, Родина электричества, День гнева, Незнайка на войне, Звездопад, Бесконечный праздник
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Треклист

  1. Чёрный мотылёк
  2. Музыка железных машин
  3. Последний марш мира
  4. Родина электричества
  5. День гнева
  6. Незнайка на войне
  7. Звездопад
  8. Бесконечный праздник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - стоимость товара 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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