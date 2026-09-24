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Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка

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Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка - фото 1
Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Promise
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Promise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Is It a Crime, The Sweetest Taboo, War of the Hearts, Jezebel, Mr Wrong, Never As Good As the First Time, Fear, Tar Baby, Maureen
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка

Promise (1985) — второй альбом Шаде, содержащий синглы «The Sweetest Taboo», «Is It A Crime?» и «Never As Good As the First Time». Он был записан в лондонской студии Power Plant Studios и в студии Miraval (Франция). Издание на виниле 180 г, Half Speed. Успех второго альбома превысил успех дебютного Diamond Life. Promise стал первым альбомом Шаде, занявшим первое место в американском хит-параде Billboard 200, проведя две недели на вершине этого чарта. Альбом стал четырежды платиновым в США, дважды платиновым в Великобритании и Канаде, платиновым в Германии. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.

Отзывы о товаре Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Promise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Is It a Crime, The Sweetest Taboo, War of the Hearts, Jezebel, Mr Wrong, Never As Good As the First Time, Fear, Tar Baby, Maureen
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Promise (1985) — второй альбом Шаде, содержащий синглы «The Sweetest Taboo», «Is It A Crime?» и «Never As Good As the First Time». Он был записан в лондонской студии Power Plant Studios и в студии Miraval (Франция). Издание на виниле 180 г, Half Speed. Успех второго альбома превысил успех дебютного Diamond Life. Promise стал первым альбомом Шаде, занявшим первое место в американском хит-параде Billboard 200, проведя две недели на вершине этого чарта. Альбом стал четырежды платиновым в США, дважды платиновым в Великобритании и Канаде, платиновым в Германии. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sade - Promise (Half Speed) (0196587848118) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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