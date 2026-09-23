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3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка

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3700477835422, Виниловая пластинка London, Julie, Love For Sale (coloured) - фото 1
3700477835422, Виниловая пластинка London, Julie, Love For Sale (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 3700477835422, Виниловая пластинка London, Julie, Love For Sale (coloured) - фото 1
  • 3700477835422, Виниловая пластинка London, Julie, Love For Sale (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cry Me A River. Blue Moon. Makin Whoopee. Round Midnight. The More I See You. Misty. Summertime. Black Coffee. What A Diffrence A Day Makes. Desafinado (Slightly Out Of Tune). Fly Me To The Moon (In Other Words). Get On The Right Track. Diamonds Are A Girls Best Friend. My Heart Belongs To Daddy. Why Dont You Do Right. Besame Mucho. S Wonderul. Love For Sale.

Отзывы о товаре 3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cry Me A River. Blue Moon. Makin Whoopee. Round Midnight. The More I See You. Misty. Summertime. Black Coffee. What A Diffrence A Day Makes. Desafinado (Slightly Out Of Tune). Fly Me To The Moon (In Other Words). Get On The Right Track. Diamonds Are A Girls Best Friend. My Heart Belongs To Daddy. Why Dont You Do Right. Besame Mucho. S Wonderul. Love For Sale.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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