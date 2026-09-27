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Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка

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Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка - фото 1
Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Mental Physical
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750407
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Drag City
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Drag City
Barcode
[781484044710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Mental Physical
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Views, The Masks, The Change, World Of Tomorrow, Can You Give Me A Thrill???, People Look Away, The Storm Within, David's Dream, Bobby Bassing It, Dannis On The Motor City Drums
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Views
  2. The Masks
  3. The Change
  4. World Of Tomorrow
  5. Can You Give Me A Thrill???
  6. People Look Away
  7. The Storm Within
  8. David's Dream
  9. Bobby Bassing It
  10. Dannis On The Motor City Drums

Отзывы о товаре Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Drag City
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Drag City
Barcode
[781484044710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Spiritual Mental Physical
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Views, The Masks, The Change, World Of Tomorrow, Can You Give Me A Thrill???, People Look Away, The Storm Within, David's Dream, Bobby Bassing It, Dannis On The Motor City Drums
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Views
  2. The Masks
  3. The Change
  4. World Of Tomorrow
  5. Can You Give Me A Thrill???
  6. People Look Away
  7. The Storm Within
  8. David's Dream
  9. Bobby Bassing It
  10. Dannis On The Motor City Drums
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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