Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 750391
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Треклист
- Дориан (Грей)
- Рабы фантазий
- Двор
- По ночам в плаще немодном
- Сколько дикого, сколько тёмного
- Бокал
- Маскарад
- Аллилуйя
- Маленькая королева
- Музыка струн (Инструментал)
- А знали ли Шива и Вишну?
- Жду...
- Махаяна
- Движение (Инструментал)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Треклист
- Дориан (Грей)
- Рабы фантазий
- Двор
- По ночам в плаще немодном
- Сколько дикого, сколько тёмного
- Бокал
- Маскарад
- Аллилуйя
- Маленькая королева
- Музыка струн (Инструментал)
- А знали ли Шива и Вишну?
- Жду...
- Махаяна
- Движение (Инструментал)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник, Цветной винил
Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка - купить по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пикник - Вечное Движение (Gold Vinyl) (4680068807443) виниловая пластинка