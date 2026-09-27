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Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 1
Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 2
Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 2
  • Виниловая Пластинка Doors, The, When The Music&#039;S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка

VIOLET VINYL. 1. Side One Five To One. 2. Love Street. 3. Love Me Two Times. 4. Light My Fire. 5. Side Two When The Musics Over. 6. The End.

Отзывы о товаре Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
VIOLET VINYL. 1. Side One Five To One. 2. Love Street. 3. Love Me Two Times. 4. Light My Fire. 5. Side Two When The Musics Over. 6. The End.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (9003829977325) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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