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Тепловентилятор Engy EN-508 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Engy EN-508

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Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 1
Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 2
Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 3
Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 4
Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 5
Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 1
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 2
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 3
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 4
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 5
  • Тепловентилятор Engy EN-508 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750314
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор Engy EN-508

Тепловентилятор Engy EN-508 14983 имеет компактные габариты, за счет который устройство можно устанавливать на столе. Регулируемый термостат обеспечивает поддержание комфортной температуры. Прибор имеет два режима нагрева: 1000Вт и 2000Вт.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy EN-508




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy EN-508 14983 имеет компактные габариты, за счет который устройство можно устанавливать на столе. Регулируемый термостат обеспечивает поддержание комфортной температуры. Прибор имеет два режима нагрева: 1000Вт и 2000Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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