Тепловентилятор ENGY EN-501
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор ENGY EN-501
? Тепловентилятор Engy EN-501 - это удобное и эффективное устройство для обогрева помещения. ? С его мощностью 2 000 Вт он быстро и равномерно нагревает воздух, создавая комфортную температуру в помещении. ? Благодаря дополнительному функционалу обдува без нагрева, этот тепловентилятор может использоваться как в холодное, так и в теплое время года. ? Механическое управление делает его простым в использовании, а регулировка уровня мощности позволяет выбрать оптимальный режим работы - 1000 или 2000 Вт. ? Наличие термостата и спирального нагревательного элемента делают его безопасным и надежным выбором для обогрева вашего дома или офиса.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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