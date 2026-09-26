Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo
Электрический конвектор Engy EN-1500 Neo - это современное решение для эффективного и экономичного обогрева помещений площадью до 15 м2. Благодаря мощности 1500 Вт и наличию X-образного алюминиевого нагревательного элемента, устройство обеспечивает быстрый и равномерный прогрев воздуха без пересушивания. Конвектор оснащен регулируемым термостатом, что позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Дополнительную безопасность обеспечивает защита от перегрева, а световой индикатор информирует о рабочем состоянии прибора. Модель предусматривает как настенное, так и напольное размещение. В комплекте идут ножки на колесиках для удобного перемещения устройства между комнатами, а также возможность крепления на стену с помощью кронштейнов. Корпус прибора выполнен в классическом белом цвете и защищён по стандарту IP24, что допускает установку во влажных помещениях. Конвектор работает бесшумно, не выделяет вредных веществ и подходит для использования в жилых и рабочих пространствах.
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Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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