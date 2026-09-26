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Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo

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Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo - фото 2
Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo - фото 1
  • Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo - фото 2
  • Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750297
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Кронштейны для настенного монтажа
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo

Электрический конвектор Engy EN-1500 Neo - это современное решение для эффективного и экономичного обогрева помещений площадью до 15 м2. Благодаря мощности 1500 Вт и наличию X-образного алюминиевого нагревательного элемента, устройство обеспечивает быстрый и равномерный прогрев воздуха без пересушивания. Конвектор оснащен регулируемым термостатом, что позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Дополнительную безопасность обеспечивает защита от перегрева, а световой индикатор информирует о рабочем состоянии прибора. Модель предусматривает как настенное, так и напольное размещение. В комплекте идут ножки на колесиках для удобного перемещения устройства между комнатами, а также возможность крепления на стену с помощью кронштейнов. Корпус прибора выполнен в классическом белом цвете и защищён по стандарту IP24, что допускает установку во влажных помещениях. Конвектор работает бесшумно, не выделяет вредных веществ и подходит для использования в жилых и рабочих пространствах.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор электрический Engy EN-1500 Neo




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Кронштейны для настенного монтажа
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Engy EN-1500 Neo - это современное решение для эффективного и экономичного обогрева помещений площадью до 15 м2. Благодаря мощности 1500 Вт и наличию X-образного алюминиевого нагревательного элемента, устройство обеспечивает быстрый и равномерный прогрев воздуха без пересушивания. Конвектор оснащен регулируемым термостатом, что позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Дополнительную безопасность обеспечивает защита от перегрева, а световой индикатор информирует о рабочем состоянии прибора. Модель предусматривает как настенное, так и напольное размещение. В комплекте идут ножки на колесиках для удобного перемещения устройства между комнатами, а также возможность крепления на стену с помощью кронштейнов. Корпус прибора выполнен в классическом белом цвете и защищён по стандарту IP24, что допускает установку во влажных помещениях. Конвектор работает бесшумно, не выделяет вредных веществ и подходит для использования в жилых и рабочих пространствах.


Теги товара: 1500 вт
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Отзывы


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