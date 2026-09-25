Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 749673
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
Конвектор Royal Thermo сочетает удобство размещения и простое управление температурой. Модель можно установить на полу или закрепить на стене — выбирайте вариант, который лучше подходит для вашего пространства. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить комфортный режим без лишних сложностей. Вес 4 кг и колёса для транспортировки делают конвектор удобным для перемещения. Влагозащита расширяет возможности использования, а провод длиной 1,2 м позволяет гибко разместить прибор рядом с источником питания 220–240 В. Практичное решение для тех, кто ценит мобильность, понятное управление и универсальную установку.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Конвектор Royal Thermo сочетает удобство размещения и простое управление температурой. Модель можно установить на полу или закрепить на стене — выбирайте вариант, который лучше подходит для вашего пространства. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить комфортный режим без лишних сложностей. Вес 4 кг и колёса для транспортировки делают конвектор удобным для перемещения. Влагозащита расширяет возможности использования, а провод длиной 1,2 м позволяет гибко разместить прибор рядом с источником питания 220–240 В. Практичное решение для тех, кто ценит мобильность, понятное управление и универсальную установку.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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