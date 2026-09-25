Top.Mail.Ru
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 1
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 2
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 3
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 4
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 5
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 6
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 7
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 8
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 9
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 10
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 11
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 12
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 1
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 2
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 3
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 4
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 5
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 6
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 7
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 8
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 9
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 10
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 11
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 12
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 499 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502

Конвектор Royal Thermo сочетает удобство размещения и простое управление температурой. Модель можно установить на полу или закрепить на стене — выбирайте вариант, который лучше подходит для вашего пространства. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить комфортный режим без лишних сложностей. Вес 4 кг и колёса для транспортировки делают конвектор удобным для перемещения. Влагозащита расширяет возможности использования, а провод длиной 1,2 м позволяет гибко разместить прибор рядом с источником питания 220–240 В. Практичное решение для тех, кто ценит мобильность, понятное управление и универсальную установку.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Конвектор Royal Thermo сочетает удобство размещения и простое управление температурой. Модель можно установить на полу или закрепить на стене — выбирайте вариант, который лучше подходит для вашего пространства. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить комфортный режим без лишних сложностей. Вес 4 кг и колёса для транспортировки делают конвектор удобным для перемещения. Влагозащита расширяет возможности использования, а провод длиной 1,2 м позволяет гибко разместить прибор рядом с источником питания 220–240 В. Практичное решение для тех, кто ценит мобильность, понятное управление и универсальную установку.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...