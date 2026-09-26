John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка
Что есть у Джона Кейла такого, чего нет у остальных? Какой-то ген, порождающий бесконечное беспокойство, ненасытный ум, который никогда не насытится? Почти 60 лет, или, по крайней мере, с тех пор, как он был молодым валлийцем, переехавшим в Нью-Йорк и присоединившимся к The Velvet Underground, Кейл с ослепительной и вдохновляющей регулярностью переосмысливал свою музыку. В те ранние дни коренных перемен в рок-н-ролле он также создавал экстатические дроны на альте и играл с эпохальным ансамблем Ла Монте Янга. Была завораживающая камерная фолк-музыка Paris 1919 (1973), за которой сразу же последовал жесткий рок Fear (1974), провокационный и лаконичный песенный цикл Music for a New Society (1982), а более чем через 30 лет – мощные и бесцеремонные электронные обновления. Существуют ли прямые параллели между соавторами Лу Ридом, Дэнджер Маусом и Шэрон Ван Эттен, или между авангардом нью-йоркского даунтауна 60-х годов и современным интернетом, за исключением Джона Кейла? И снова Кейл, переосмысливающий процесс создания, звучания и даже функционирования своей музыки. Его захватывающий 12-трековый альбом Mercy — первый полноценный альбом новых композиций за десятилетие — проходит через настоящий электронный блюз, тяготеющий к мрачной ночи души, и переходит к уязвимым песням о любви и обнадеживающим размышлениям о будущем, созданным при участии самых любознательных молодых умов в музыке. Лорел Хейло, Sylvan Esso, Animal Collective: они составляют лишь половину потрясающего состава музыкантов, которые проникают в совершенное видение мира Кейла и помогают ему его преобразить. В марте Кейлу исполнилось 80 лет, и он видел, как ушли из жизни многие коллеги и друзья, особенно за последнее десятилетие. Но Mercy — это не просто попытка в конце жизни обрести актуальность, а продолжение долгой карьеры, наполненной чудесами. Кейл всегда искал новые способы исследовать старые идеи отчуждения, боли и радости; Mercy — это последняя завораживающая находка этого неудовлетворенного ума. Если Джон Кейл хотел именно милосердия он создал его не только с помощью этих 12 песен, но и благодаря постоянной самореализации на протяжении всей своей жизни.
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