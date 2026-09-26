Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка
Kula Shaker возвращаются со своим восьмым студийным альбомом Wormslayer, подтверждая свой статус одной из самых бесстрашных и креативных рок-групп Великобритании. Издание на виниле Названная в честь индийского поэта-царя IX века, группа всегда существовала в альтернативной реальности, где сталкиваются мистицизм, психоделия и энергия рок-н-ролла. С Wormslayer они продолжают эти поиски, создавая калейдоскопическое путешествие, которое ощущается одновременно вневременным, актуальным и свежим. С самого начала альбом переполнен евангельским пылом: вихрем психоделии 60-х, пышного соула, ретро-фанка и космического повествования. Красной нитью проходит тематическая арка, которая разворачивается подобно психоделической рок-опере — рассказы о фаустовских сделках, крылатых мечтателях и мифических битвах, которые отражают бескомпромиссный творческий дух группы. За десятилетия Kula Shaker проложили уникальный путь в британской музыке. Они прорвались в эпоху брит-попа с такими хитами, как «Hey Dude», «Tattva», «Govinda» и энергичной версией «Hush», и стали одним из самых быстро продаваемых британских дебютов всех времён с возглавившим чарты альбомом «K». Они дважды выступали хедлайнерами на фестивале в Гластонбери, открывали концерты Oasis в Небворте и, что примечательно, всё ещё в том же оригинальном составе, на пике своей популярности. Wormslayer — доказательство того, что пламя Kula Shaker горит ярче, чем когда-либо: амбициозное, экспансивное и полное радостной, изменчивой магии, которая всегда отличала их.
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