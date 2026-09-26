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Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка

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Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750237
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Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка
5 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Expectation, Salvation, Ghost of the past, Until the dawn, Revenge is mine, Wrong side, Stay with me, For all of us, Immortal, Oblivion, Cemetary stillness, Blessed, Demon inside
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка

Как и у всех великих рок-групп, успех Crematory основан на творчестве опытной команды авторов песен. В случае ведущей немецкой готик-метал группы, эта команда состоит из барабанщика Маркуса Юллиха и продюсера альбома, которые более 25 лет поддерживают группу в её творческом русле. В то же время Маркус Юллих достаточно опытен, чтобы понимать, что эволюция группы напрямую связана со свежими идеями и новыми влияниями. Именно поэтому он уже модернизировал и разнообразил звучание Crematory на их альбоме Monument 2016 года, добавив гитаристов Тоссе Баслера и Рольфа Мункеса, а вскоре после этого — басиста Джейсона Матиаса. Теперь, с новым альбомом Oblivion, они пожинают плоды. «Влияние трёх новых участников слышно, особенно в звучании и выборе песен», — говорит Маркус Юллих. «Тоссе — потрясающий ритм-гитарист, который также добавляет еще больше разнообразия песням своим чистым вокалом, а Рольф, как ведущий гитарист, поднимает альбом на новый уровень своими соло. Джейсон, в свою очередь, демонстрирует невероятную мощь в низких частотах, поэтому мы намеренно сделали басовые партии громкими». Вместе со своей женой Катрин (клавишные и сэмплы) и вокалистом Феликсом Стассом, эти три новых участника являются важными факторами, обеспечивающими современность, актуальность и ориентацию Crematory на будущее в 2018 году.

Отзывы о товаре Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Expectation, Salvation, Ghost of the past, Until the dawn, Revenge is mine, Wrong side, Stay with me, For all of us, Immortal, Oblivion, Cemetary stillness, Blessed, Demon inside
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Как и у всех великих рок-групп, успех Crematory основан на творчестве опытной команды авторов песен. В случае ведущей немецкой готик-метал группы, эта команда состоит из барабанщика Маркуса Юллиха и продюсера альбома, которые более 25 лет поддерживают группу в её творческом русле. В то же время Маркус Юллих достаточно опытен, чтобы понимать, что эволюция группы напрямую связана со свежими идеями и новыми влияниями. Именно поэтому он уже модернизировал и разнообразил звучание Crematory на их альбоме Monument 2016 года, добавив гитаристов Тоссе Баслера и Рольфа Мункеса, а вскоре после этого — басиста Джейсона Матиаса. Теперь, с новым альбомом Oblivion, они пожинают плоды. «Влияние трёх новых участников слышно, особенно в звучании и выборе песен», — говорит Маркус Юллих. «Тоссе — потрясающий ритм-гитарист, который также добавляет еще больше разнообразия песням своим чистым вокалом, а Рольф, как ведущий гитарист, поднимает альбом на новый уровень своими соло. Джейсон, в свою очередь, демонстрирует невероятную мощь в низких частотах, поэтому мы намеренно сделали басовые партии громкими». Вместе со своей женой Катрин (клавишные и сэмплы) и вокалистом Феликсом Стассом, эти три новых участника являются важными факторами, обеспечивающими современность, актуальность и ориентацию Crematory на будущее в 2018 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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