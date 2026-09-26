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Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка

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Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Monument
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750236
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Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Monument
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Misunderstood, Haus Mit Garten, Die So Soon, Ravens Calling, Eiskalt, Nothing, Before I Die, Falsche Tr?nen, Everything, My Love Within, Die Letzte Schlacht, Save Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка

Monument — тринадцатый студийный альбом немецкой метал-группы Crematory, выпущенный в 2016 году Лимитированное издание на серебристом виниле Альбом Monument ознаменовал возвращение группы к более тяжелому гитарному звучанию по сравнению с предыдущей работой Antiserum (2014). В записи впервые приняли участие новые гитаристы: Тоссе Баслер (ритм-гитара, чистый вокал) и Рольф Мункес (соло-гитара). Группа Crematory была основана в январе 1991 года и стала ведущей немецкой готик-метал группой, выпустив 17 студийных альбомов. Их многогранное звучание варьируется от мелодичного дэт-метала до элементов электро/дарквейва, некоторые из которых исполняются на немецком языке. За более чем три десятилетия Crematory выпустили множество классических альбомов.

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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Monument
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Misunderstood, Haus Mit Garten, Die So Soon, Ravens Calling, Eiskalt, Nothing, Before I Die, Falsche Tr?nen, Everything, My Love Within, Die Letzte Schlacht, Save Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Monument — тринадцатый студийный альбом немецкой метал-группы Crematory, выпущенный в 2016 году Лимитированное издание на серебристом виниле Альбом Monument ознаменовал возвращение группы к более тяжелому гитарному звучанию по сравнению с предыдущей работой Antiserum (2014). В записи впервые приняли участие новые гитаристы: Тоссе Баслер (ритм-гитара, чистый вокал) и Рольф Мункес (соло-гитара). Группа Crematory была основана в январе 1991 года и стала ведущей немецкой готик-метал группой, выпустив 17 студийных альбомов. Их многогранное звучание варьируется от мелодичного дэт-метала до элементов электро/дарквейва, некоторые из которых исполняются на немецком языке. За более чем три десятилетия Crematory выпустили множество классических альбомов.
Самовывоз
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Отзывы


Crematory - Monument (coloured) (4262464737670) виниловая пластинка - купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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