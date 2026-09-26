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Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Freak Out!
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750221
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302383414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Freak Out!
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hungry Freaks, Daddy, I Ain't Got No Heart, Who Are The Brain Police?, Go Cry On Somebody Else's Shoulder, Motherly Love, How Could I Be Such A Fool, Wowie Zowie, You Didn't Try To Call Me, Any Way The Wind Blows, I'm Not Satisfied, You're Probably Wondering Why I'm Here, Trouble Every Day, HeI'm A Rock / It Can't Happen Here, The Return Of The Son Of Monster Magnet (Unfinished Ballet In Two Tableaux) / I. Ritual Dance Of The Child-Killer / Ii. Nullis Pretii (No Comecial Potential)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка

Freak Out! - дебютная работа Фрэнка Заппы и коллектива The Mothers of Invention. Пластинка была выпущена в 1966 году в виде двойного альбома (одного из первых в истории рок-музыки). Концепция пластинки выстраивается на сатирическом отношении Заппы к американской поп-культуре. Альбом занимает 243-ю строчку в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302383414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Freak Out!
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hungry Freaks, Daddy, I Ain't Got No Heart, Who Are The Brain Police?, Go Cry On Somebody Else's Shoulder, Motherly Love, How Could I Be Such A Fool, Wowie Zowie, You Didn't Try To Call Me, Any Way The Wind Blows, I'm Not Satisfied, You're Probably Wondering Why I'm Here, Trouble Every Day, HeI'm A Rock / It Can't Happen Here, The Return Of The Son Of Monster Magnet (Unfinished Ballet In Two Tableaux) / I. Ritual Dance Of The Child-Killer / Ii. Nullis Pretii (No Comecial Potential)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Freak Out! - дебютная работа Фрэнка Заппы и коллектива The Mothers of Invention. Пластинка была выпущена в 1966 году в виде двойного альбома (одного из первых в истории рок-музыки). Концепция пластинки выстраивается на сатирическом отношении Заппы к американской поп-культуре. Альбом занимает 243-ю строчку в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.
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