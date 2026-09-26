Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка
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Описание товара Frank Zappa - Freak Out! (0824302383414) виниловая пластинка
Freak Out! - дебютная работа Фрэнка Заппы и коллектива The Mothers of Invention. Пластинка была выпущена в 1966 году в виде двойного альбома (одного из первых в истории рок-музыки). Концепция пластинки выстраивается на сатирическом отношении Заппы к американской поп-культуре. Альбом занимает 243-ю строчку в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.
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