The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка
«Amorica» — третий альбом американской рок-группы The Black Crowes, выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание с тремя бонус-треками После двух успешных альбомов, «Shake Your Money Maker» (1990) и «The Southern Harmony and Musical Companion» (1992), братьям Крису и Ричу Робинсонам, основателям The Black Crowes, предстояло развить успех. Альбом «Amorica» был выпущен 1 ноября 1994 года на лейбле American Recordings. Он достиг золотого статуса в США, тираж проданных копий составил 500 000 экземпляров. Новый ремастеринговый релиз альбома «Amorica» на чёрном 180-граммовом виниле с оригинальных мастер-лент. Оригинальный альбом занимает первые три стороны. Четвертая сторона содержит три бонус-трека из эпохи «Amorica»: «Chevrolet» (кавер на Taj Mahal), «Song of the Flesh» (микс 2025 года) и инструментальную композицию «Sunday Night Buttermilk Waltz» (микс 2025 года).
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