Top.Mail.Ru
The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
Amorica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478382796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
Amorica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gone (2025 Remaster), A Conspiracy (2025 Remaster), High Head Blues (2025 Remaster), Cursed Diamond (2025 Remaster), Nonfiction (2025 Remaster), She Gave Good Sunflower (2025 Remaster), 25 London (2025 Remaster), Ballad In Urgency (2025 Remaster), Wiser Time (2025 Remaster), Downtown Money Waster (2025 Remaster), Descending (2025 Remaster), Chevrolet, Song of the Flesh (2025 Mix), Sunday Night Buttermilk Waltz (2025 Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка

«Amorica» — третий альбом американской рок-группы The Black Crowes, выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание с тремя бонус-треками После двух успешных альбомов, «Shake Your Money Maker» (1990) и «The Southern Harmony and Musical Companion» (1992), братьям Крису и Ричу Робинсонам, основателям The Black Crowes, предстояло развить успех. Альбом «Amorica» был выпущен 1 ноября 1994 года на лейбле American Recordings. Он достиг золотого статуса в США, тираж проданных копий составил 500 000 экземпляров. Новый ремастеринговый релиз альбома «Amorica» на чёрном 180-граммовом виниле с оригинальных мастер-лент. Оригинальный альбом занимает первые три стороны. Четвертая сторона содержит три бонус-трека из эпохи «Amorica»: «Chevrolet» (кавер на Taj Mahal), «Song of the Flesh» (микс 2025 года) и инструментальную композицию «Sunday Night Buttermilk Waltz» (микс 2025 года).

Отзывы о товаре The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478382796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
Amorica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gone (2025 Remaster), A Conspiracy (2025 Remaster), High Head Blues (2025 Remaster), Cursed Diamond (2025 Remaster), Nonfiction (2025 Remaster), She Gave Good Sunflower (2025 Remaster), 25 London (2025 Remaster), Ballad In Urgency (2025 Remaster), Wiser Time (2025 Remaster), Downtown Money Waster (2025 Remaster), Descending (2025 Remaster), Chevrolet, Song of the Flesh (2025 Mix), Sunday Night Buttermilk Waltz (2025 Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Amorica» — третий альбом американской рок-группы The Black Crowes, выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание с тремя бонус-треками После двух успешных альбомов, «Shake Your Money Maker» (1990) и «The Southern Harmony and Musical Companion» (1992), братьям Крису и Ричу Робинсонам, основателям The Black Crowes, предстояло развить успех. Альбом «Amorica» был выпущен 1 ноября 1994 года на лейбле American Recordings. Он достиг золотого статуса в США, тираж проданных копий составил 500 000 экземпляров. Новый ремастеринговый релиз альбома «Amorica» на чёрном 180-граммовом виниле с оригинальных мастер-лент. Оригинальный альбом занимает первые три стороны. Четвертая сторона содержит три бонус-трека из эпохи «Amorica»: «Chevrolet» (кавер на Taj Mahal), «Song of the Flesh» (микс 2025 года) и инструментальную композицию «Sunday Night Buttermilk Waltz» (микс 2025 года).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Black Crowes - Amorica (0602478382796) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...